Jon Smith est un bordelais que nous suivons depuis les débuts de Muzzart. On l’a connu pop et chantant dans des caves ou en version duo poétique et littéraire et on le retrouve cette année en légère crise de la quarantaine avec un nouvel album intitulé Père De Famille Quadragénaire et craquant un peu entre les déplacements professionnels et les après-midi du mercredi à surveiller les petits. L’album est à la fois très drôle et assez dramatiquement réaliste sur la vie des quadragénaires d’aujourd’hui et est disponible sur Bandcamp. Bandcamp de Jon Smith.

PERE DE FAMILLE QUADRAGENAIRE by jon smith / Père de Famille Quadragénaire