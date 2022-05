Carte blanche à Alexis Evans à la Guinguette Chez Alriq

C’est une très jolie soirée (parmi toutes les jolies soirées du lieu) qui s’annonce à la Guinguette Chez Alriq le 20 mai 2022 puisque le lieu offre une carte blanche au bordelais Alexis Evans et sa musique Rhythm & Blues! Alexis Evans en profitera pour inviter des amis à le rejoindre comme: Theo Lawrence, Chloé Birac, Nova Sevestre ainsi que DJ Dreego! Un rendez-vous à na pas manquer pour les amateurs de musique soul classieuse aux accents rétro dans le beau cadre en bord de Garonne de la Guinguette Chez Alriq! événement Facebook. Site officiel de la Guinguette Chez Alriq.

extrait de l’événement Facebook:

« Carte blanche à ce jeune bordelais qui depuis quelques années fédère un large public autour de sa soul / Rhythm & Blues classieuse et diaboliquement efficace.

Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme rétro dont la réputation n’est plus à faire ! Cet artiste à la voix chaude irrésistible maîtrise son show et vous attire doucement et gentiment. Mais tout cela pour mieux vous conquérir et vous finir sur le dancefloor en mode Rock’n’Roll. »