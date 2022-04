Le musicien et producteur bordelais Nuit Oceān a sorti fin mars un nouvel EP intitulé Imaginary Friends (Rouge Neon Records)! On y retrouve en 6 titres son univers mêlant dream pop, r’n’b et électro et le morceau qui a donné son titre à l’EP est à découvrir en clip ci-dessous! Le clip a été réalisé par Nuit Oceān et l’EP Imaginary Friends est disponible sur les plateformes habituelles. Facebook de Nuit Oceàn.