Zero + Zero, album et « L’Espagne » (vidéo)

Zero + Zero, c’est le nouveau projet de deux membres de The Very Small Orchestra: Vincent Bosler (également de The hyènes) et Don Rivaldo. Le duo a sorti son premier album le mois dernier (le 16 avril 2022 pour être précis) sur lequel Zero + Zero mêle des mélodies folk à des textes en français, des influences rock, des rêves d’Eldorado et des rencontres avec des copains comme Olivier Daguerre sur le titre « L’Espagne » à découvrir en vidéo ci-dessous. Le duo a mis en ligne plusieurs vidéos filmées aux Ecuries de Baroja disponibles sur la chaîne Youtube de Zéro + Zero. Ils seront en concert le 28 mai à Bayonne (événement Facebook du concert) et l’album est disponible en CD et digital sur le site de Chez Simone. Facebook de Zero + Zero.