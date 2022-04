La Jungle + Jaquarius + Dalla$ au Krakatoa

Jaquarius (Techno/IDM – Bordeaux))

« TB-303, larsens et synthétiseurs modulaires : voilà des mots qui en disent long sur Jaquarius.

Forgeant son acid techno en marge des sentiers battus il nous surprend avec des sorties aussi intenses qu’imprévisibles sur des label ayant une forte identité : Acid Avengers, Mindcolormusic, Zodiak Commune ou encore Narcosis. Faciné par la culture Anglaise idm/braindance, l’acid de Den Haag et du Midwest ainsi que la rave, sa terre natale, il nous invitent à déambuler dans un monde électronique où les synthétiseurs sont l’espace et les boites à rythmes le temps. »

Dalla$ (Punk/Hip-Hop – Bordeaux)

« Le rap de DALLA$ explore depuis le début la question des limites. Funambule funéraire, passeur entre les mondes, il navigue dans les genres, les déterre avec brio. Son premier album, « Virus & Vaccins », témoigne déjà de cette constante. Que ce soit musicalement, mêlant influences hip-hop, électro, punk et expérimental, ou son timbre qui oscille entre rage et désespoir, ironie et lyrisme mais aussi dans ses thèmes, qui traitent souvent de questions d’identité et de marginalité. »