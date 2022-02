Sélection 2022 de la Pépinère du Krakatoa

« Si leur premier album creusait le sillon d’un rock instrumental et progressif influencé notamment par les constructions rythmiques complexes de l’école math rock, W!ZARD avoue aujourd’hui avoir évolué vers des morceaux à textes au format plus court et plus direct. On entrevoit l’intensité émotionnelle contenue dans ces pistes au son dense et compact. Des morceaux taillés pour le live dans lesquels on discerne les influences post-hardcore et post-punk annoncées par le trio (At The Drive-In, Idles). »