Andy Shauf au Krakatoa (+ Helena Deland et Leith Ross)

C’est une très jolie soirée folk/pop qui s’annonce au Krakatoa le mercredi 20 avril 2022 puisque la salle de Mérignac accueillera Andy Shauf ainsi qu’Helena Deland et Leith Ross! Ouverture des portes: 19H30. 18/21 euros. événement Facebook.

extrait de l’événement Facebook:

ANDY SHAUF (Folk Rock / Canada)

« Reconnu pour ses compositions sincères et introspectives, ses œuvres de fiction au lyrisme captivant et ses prestations intimes, Andy Shauf gagne rapidement sa place au sein des auteurs-compositeurs-interprètes les plus intrigants de la relève. Le génie canadien à l’origine du projet Foxwarren présentera son nouvel album solo The Neon Skyline. Une belle découverte à ne pas manquer (seulement 4 dates en France) »

HELENA DELAND (Folk Pop / Canada) « Une voix douce et une écriture raffinée font de Helena Deland une nouvelle figure de la pop canadienne. Elle décrit ses compositions comme étant une collection de «lettres non envoyées», alimentant peut-être son propre genre, surnommé «pop sincère». Une fois sur scène, on se retrouve dans son intimité, où elle nous raconte ses expériences sur la forme de confidence. »

LEITH ROSS (Folk / Canada)