Atelier du Fil Sonore: Relations presse

Le Fil Sonore du Krakatoa organise régulièrement des ateliers gratuits autour des thèmes liés aux musiques actuelles. Le prochain atelier du Fil Sonore aura lieu ce jeudi 31 mars 2022 à 17H au Krakatoa (ou sur Zoom si vous préférez rester sur votre canapé) sur le thème des relations presse. Au programme: échange, conseils et rencontre avec l’attachée de presse Floriane Fontaine (Shake Promotion). événement facebook. gratuit sur inscription.

extrait de l’événement Facebook: « Le Fil Sonore du Krakatoa vous invite à un atelier dédié aux relations presse le 31 mars à partir de 17h. C’est gratuit, au Krakatoa (enfin!!) ou sur ZOOM depuis ton canap’ ! Dans un premier temps, nous évoquerons le métier d’attaché(e) de presse : quel rôle, quelles missions ? Comment les démarcher ? Quelle relation artiste / attaché(e) de presse ? Quelle synergie avec les autres professionnel.le.s du secteur ?Dans un second temps, nous verrons quels sont les bons usages et les bonnes pratiques pour promouvoir sa musique soi-même en tant qu’artiste : comment identifier et contacter la presse ? Quelle(s) stratégie(s) à adopter pour préparer la promo d’un ep/album (etc.) ? Comment motiver la presse ?

en guest :Nous recevrons Floriane Fontaine, chargée de communication et des relations presse à Shake Promotion, agence de marketing spécialisée dans les musiques rock et métal. Avant de fonder Shake Promotion, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur musical en tant que journaliste, chargée de communication ou encore chargée des relations clients chez Deezer. Enfin, Floriane co-gère actuellement Mrs Red Sound Record (label fondé par le groupe Mars Red Sky) et organise régulièrement des concerts à Bordeaux via Make It Sabbathy. »