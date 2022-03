Les bordelais Equipe de Foot viennent d’annoncer la sortie de leur tout nouvel album et ça, c’est une bonne nouvelle. Geranium sortira le 6 mai 2022 et sa jolie pochette a été, comme les précédentes, dessinée par Ita Duclair. Equipe de Foot a mis en ligne le tout premier extrait de l’album intitulé « Drunk At Best » et le clip est à voir ci-dessous! Facebook d’Equipe De Foot