The Divine Comedy au Rocher de Palmer

A l’occasion de la tournée fêtant la sortie de Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy, le groupe nord irlandais The Divine Comedy sera de passage en live à Bordeaux au Rocher de Palmer ce lundi 21 mars 2022 dans la salle 1200! Places debout. 30/32 euros. Ouverture des portes à 19H30. événement Facebook

extrait de l’événement Facebook: « Après trois décennies de carrière musicale, The Divine Comedy – alias Neil Hannon – nous offre une collection de ses plus beaux joyaux : Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy. Il n’a que 20 ans quand il signe son premier contrat avec une maison de disque et se met à enchaîner les succès. Après douze merveilleux albums sous le nom de The Divine Comedy et des centaines de concerts, l’Irlandais Neil Hannon, toujours aussi fascinant, se penche sur l’ensemble de sa carrière pour en tirer la substantifique moelle qu’il nous sert généreusement, sur disque et sur scène. »