Concours: des places à gagner pour Dätcha Mandala au Krakatoa!

Le groupe bordelais Dätcha Mandala sera en concert au Krakatoa de Mérignac le 4 mars 2022 et Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places) en partenariat avec le Krakatoa! A noter la présence ce soir là d’invités à ne pas manquer également: Mars Red Sky, The Twin Souls et Waagal! Ouverture des portes à 19H30. Pass vaccinal obligatoire.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Dätcha Mandala au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Dätcha Mandala” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 28 février 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook: « Pour cette soirée, l’objectif est clair, Dätcha Mandala prend sa revanche sur la tournée de HARA, perturbée par la pandémie mondiale. Comme une renaissance, un nouveau départ et avec la volonté de ne rien lâcher, une soirée spéciale, “à la maison”, s’impose pour honorer la sortie de ce deuxième album dans le contexte que l’on connaît. Et quoi de mieux pour cela que de vous proposer une soirée exceptionnelle durant laquelle, le trio Bordelais au plus de 600 dates en France et en Europe, proposera son set du HARA Tour mais agrémenté d’invités choisis parmi ses dernières rencontres musicales et artistiques faites sur la route. Rendez-vous pour une soirée absolument unique le vendredi 4 mars dans le chaud cratère du Krakatoa de Mérignac. »