Sean Nicholas Savage en concert en plein air à l’Iboat

Pour clôturer le festival Big Bang, l’Iboat vous invite à une soirée gratuite en plein air ce samedi 21 mai 2022! Au programme: un dj set (Boat Sound System) et un concert du canadien Sean Nicholas Savage au bord de l’eau! événement Facebook.

extrait de l’événement Facebook:

Concert / Sean Nicholas Savage

« À travers le spectre de la musique pop avant-garde, l’auteur-compositeur canadien Sean Nicholas Savage est réputé pour ses ballades douces-amères et ses performances live magnifiquement brutes, son chant délicat et courageux, plein d’énergie et d’espace. Chaque nouvel album est une aventure dans la sensibilité et la nuance. Bien qu’il soit confronté à une variété de modèles de la culture pop, une relation poétique intime avec l’auditeur reste gravée dans le marbre tout au long de la dernière décennie. Sentimental, comme un drame romantique brumeux qui vous fait regretter une vie que vous n’avez jamais vécue, et qui pourtant comprend votre âme, le catalogue de Savage est rempli d’émerveillement, d’espoir et d’échos de patinoire. »

sur la Plage de l’IBOAT.

Entrée libre dès 19h

TIMING

19h/00h – dj sets

21h – start concert