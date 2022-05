Les bordelais Equipe De Foot ont récemment sorti un nouvel album intitulé Geranium (6 mai 2022) et viennent de mettre en ligne un tout nouveau clip! Le morceau s’intitule « Quatre-vingt-quatorze » et le clip a été réalisé par Paul Hubble et Equipe De Foot et ils vous ont mis les paroles dessus comme ça vous pouvez chanter avec eux. Le clip est à voir ci-dessous et l’actu du groupe à suivre sur le Facebook d’Equipe De Foot!