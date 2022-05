Concours: des places à gagner pour White Lies au Krakatoa!

Le Krakatoa de Mérignac accueillera le groupe britannique post punk White Lies le 20 mai 2022! En partenariat avec le Krakatoa, Muzzart met en jeu 4 places (2X2 places) pour le concert ! La première partie du concert sera assurée par le groupe Charming Liars. Ouverture des portes à 19H30.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de White Lies au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours White Lies” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 17 mai 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

White Lies (Post Punk / UK)

« Si vous n’avez pas bien suivi leur carrière, White Lies est l’un des meilleurs groupes rocks en activité. En atteste leur fans disséminés tout autours du globe. Choisissez un endroit au hasard et vous trouverez forcément une foule de plusieurs milliers de personnes au rendez-vous.

Avec le confinement en 2019, le groupe a été forcé de travailler sa musique séparément pour la première fois et un nouvel album est né : As I Try Not To Fall Apart, un enregistrement à la fois rock, electro-pop teinté de funk groovy. »