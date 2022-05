Le duo bordelais Blackbird Hill est de retour avec un tout nouveau clip annonçant un nouvel album à venir à l’automne! Après Razzle Dazzle sorti en 2020 au début de la pandémie, ce nouvel album intitulé Embers In The Dark s’annonce garage rock et sombre avec des accents stoner comme le prouve le tout premier extrait, « Flatline », à découvrir ci-dessous via le clip réalisé par Joff et que Muzzart vous recommande! Facebook de Blackbird Hill.