Playlist Muzzart #36 : avril 2022

Comme tous les mois, nous vous proposons une double playlist composée de nouveaux clips et nouveaux titres audio sortis tout au long du mois. Pour cette playlist Muzzart d’avril 2022, retrouvez ci-dessous notre sélection folk/pop par Joseffeen (rédactrice en chef) et rock par Will (chroniqueur insoumis). Les playlists sont disponibles ci-dessous et sur Youtube. Bonne écoute et n’hésitez pas à les partager!

Playlist folk/pop par Joseffeen: Father John Misty, Novo Amor, Ray LaMontagne feat Sierra Ferrell, Tomberlin, Warpaint, Pheobe Bridgers, Adam Green, The Smile, Damon Albarn, Cat Power, Laura Veirs, Martin Courtney, Angel Olsen, Kurt Vile, Maxwell Farrington & Le SuperHomard, Clipperton, Zacahary Cale, Matt Sweeney & Bonnie Prince Billy, Chien Noir, Tamino, Alaska Gold Rush, Kevin Morby, Porridge Radio, Fontaines DC, Interpol, Arcade Fire, Maggie Rogers.

Playlist rock par Will: Baston, An Ocean Of Embers, Larme Blanche, Vadim Vernay, Metro Verlaine, Chatain, Built To Spill, Hater, Hashcut, Maud Geffray, The Lemonheads, Artl, Belle & Sebastian, Billy Nomates, The Cure, High Vis, Clutch, Les Yper Sound, Jimi Tenor, Weird Nightmare, Serpent, The Dream Syndicate, Foncedalle, King Gizzard & The Lizard, Loon, CDSM, Jonathan Bree, Sleaford Mods, Spiritualized.