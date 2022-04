Les bordelais Clipperton ont mis en ligne un nouveau clip au début du mois! Sur ce morceau intitulé « Abyss » et enregistré avec des instruments datant d’avant 1984, on retrouve l’indie pop légère du trio bordelais. Le clip a été réalisé par Tolo The Grandpa et on y suit les aventures sous marines d’un étrange scaphandrier plongé dans les abysses. Facebook de Clipperton.