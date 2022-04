Quintana Dead Blues Experience, « Go Ahead! » (clip)

Quintana Dead Blues Experience a récemment mis un tout nouveau clip en ligne! Le morceau s’intitule « Go Ahead! » et on y retrouve l’énergie et le rock incisif de Quintana Dead Blues Experience porté ici par ce clip réalisé par Jessie Notola que nous vous invitons à découvrir ci-dessous ! Voir les prochaines dates de Quintana Dead Blues Experience à la fin de cette news. facebook de Quintana Dead Blues Experience.

dates 2022:

vendredi 15 avril – Le Splendid / Langoiran

samedi 16 avril – Stade / Saint-Savin

samedi 23 avril – Café de la Gare / La Réole

vendredi 6 mai – Le Poulailler / Bègles

jeudi 12 mai – La Trinquette / Rennes

vendredi 13 mai – Le Caboulot / Nantes

samedi 14 mai – Cap 270 / La Turballe

vendredi 20 mai – Espace Cédrus / Castillon en Bataille (+ Romain Humeau)

samedi 21 mai – Le 33 Tours / Saintes

vendredi 27 mai – La Minute Blonde / Niort

samedi 28 mai – La Forge /Taizé Aizié

samedi 4 juin – Du Rock Mon Pote / Carbon-Blanc

vendredi 10 juin – Mad Jack / Mont de Marsan

samedi 11 juin – Big Moustache / Anglet

vendredi 24 juin – Rock’n’flip / Lagord

samedi 25 juin 2022 – Prunaystival / Prunay-Cassereau

samedi 02 juillet – le Club Éphémère / St Emilion

dimanche 31 juillet – Quai St Michel / Bordeaux

samedi 13 août – LyzeRock Festival / Issus (+ Manu Lanvin)

dimanche 14 août – Cercle de Luxey / Luxey

vendredi 19 août – Festival Les Abimos / Moulon

jeudi 25 août – Les jeudis du pressoir / Billom

vendredi 26 août – La Cervoiserie / Gueret

samedi 27 août – Festival des Jeunes Pousses / Ceaux en Couhé

dimanche 28 août – Festival Kick off Day / Saint Magne