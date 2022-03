Le groupe parisien Steve Amber sortira son tout premier album, Hypnagogia, le 8 avril 2022. Si vous ne les connaissez pas encore, l’univers synth rock mélodique du groupe est à découvrir via le clip du single « Daemons Of The Subatomic » récemment mis en ligne. Le clip a été réalisé par Tchaz Locke à partir d’images de microscopie de James Weiss et est à découvrir ci-dessous! Le groupe fêtera la sortie de l’album en live à Paris à la Boule Noire le 20 mai 2022. Facebook de Steve Amber.