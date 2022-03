Concours: des places à gagner pour Le Convoi du folklore moderne au Krakatoa!

Le Krakatoa de Mérignac accueillera Le convoi du folklore moderne le 1 avril 2022. A l’affiche de cette soirée pas comme les autres mêlant artistes d’ici et d’ailleurs: AMMAR 808 + CYRIL CYRIL + DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK + MERIDIAN BROTHERS + YĪN YĪN. Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places) en partenariat avec le Krakatoa! Ouverture des portes à 19H30.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert du Convoi du Foklore Moderne au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours folklore moderne” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 29 mars 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

« À l’occasion de son anniversaire, Soyouz propose un plateau avec la crème de la crème de ce que l’on pourrait renommer le folklore moderne, ou la nouvelle sono mondiale. Les continents sud-américain, africain, européen et asiatique seront représentés au sein d’une même soirée pour un moment de fête, de danse, et de transe ouvert sur le monde.

YIN YIN

Poursuivant la tradition des musiciens hollandais voyageurs (Altin Gün, Jacco Gardner avec les zambiens Witch), c’est en Asie du Sud-Est que les membres de Yīn Yīn sont allés chercher la matrice de leurs chansons pop psychédéliques

Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Repéré sur l’indispensable label Bongo Joe, Derya Yıldırım & Grup Şimşek s’est vite imposé comme l’un de ces groupes phares nous faisant revivre avec modernité la pop psyché de la scène alternative d’Istanbul des années 60 et 70.

Meridian Brothers

Meridian Brothers est le projet que le multi-instrumentiste colombien Eblis Álvarez a démarré en 1998 et qui lui sert en quelque sorte de laboratoire musical avec lequel il explore toutes sortes de sonorités colombiennes ou latino-américaines. Ils distillent une cumbia expérimentale pimentée de tropicalisme, de salsa, de chicha et de vallenato, le tout formant un mélange ludique, avant-gardiste et souvent complètement patraque.

CYRIL CYRIL

Un s’appelle Cyril Yétérian et l’autre Cyril Bondi. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de s’appeler Cyril Cyril. Il faut avoir vu ces deux là, un soir de festival populeux, surchauffer un club étriqué en convoquant des négus utopiques. Jouer aux nouveaux berbères, provoquer d’improbables soukous sismiques en une transe qui tient autant du vertige hippie que de Fraggle Rock. Helvète underground !

AMMAR 808

Après nous avoir enflammé avec son superbe Maghreb United sorti en 2018, Sofyann Ben Youssef aka AMMAR 808 nous entraine du côté de l’Inde avec un époustouflant Global Control / Invisible Invasion, qui voit les rythmiques et voix du pays asiatique, se frotter à une électronique omniprésente utilisée en soutien subtil. »