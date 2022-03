A l’heure de la sortie de son single, Wanna be, qui précède un album à paraitre en mai de cette année, intitulé Taking off, The Rapports répondent aux questions de Will Dum par le biais de Tom, chanteur et auteur-compositeur….

1) The Rapports, c’est qui au juste ? Comment s’est formé votre groupe et qu’est-ce qui vous a réunis au point de fonder The Rapports?

Chris est le guitariste, Joe est notre batteur, Craig est notre bassiste et je suis Tom, le chanteur et auteur-compositeur. J’ai créé The Rapports tout en étant étudiant en art, en 2016. Mais la musique a toujours été centrale dans ma vie, depuis mon plus jeune âge. Mon premier groupe était une formation punk qui s’appelait « Napalm » et que j’ai intégrée à l’école, vers 12 ans. Depuis, j’ai toujours aimé écrire et composer de la musique au sein d’un groupe. The Rapports était une progression naturelle pour moi. Nous nous sommes tous rencontrés à Brighton, soit au boulot ou par le biais de la musique.

2) Vous venez de Brighton, l’endroit a t-il une certaine influence sur ce que vous faites ?

Brighton est une ville très musicale, vous pouvez trouver un groupe différent chaque jour de la semaine, 365 jours par an. Brighton me tient à cœur du fait de son ouverture d’esprit et de la liberté qu’elle nous offre. C’est un endroit idéal pour vivre et se sentir chez soi. Elle me donne la liberté de créer, de répéter et de donner des concerts.

3) Quel fut votre parcours avant de former The Rapports ?

J’étais étudiant en sculpture à l’université de Brighton, puis j’ai fait un master à la Royal Academy of Dramatic Art en design de costumes et décors pour le théâtre, l’opéra et les concerts. Je travaille toujours dans ce domaine, en parallèle de la musique.

4) Un album nommé Taking off sort cette année, comment avez-vous travaillé à sa conception ? Quels sont les sujets dont vous traitez en termes de « lyrics » ?

Taking Off est notre premier album. Certains des morceaux ont été écrits il y a plusieurs années. Ça fait du bien d’avoir gardé ces chansons tout ce temps et enfin de les libérer et les présenter au monde. En ce qui concerne les paroles, j’écris de manière autobiographique, je chante au sujet des relations qui ont fonctionné durant ma vie, celles qui ont raté aussi, les rêves que j’ai, les dilemmes qui me hantent. La musique a toujours été, pour moi un outil pour m’aider à traverser des épreuves, des expériences, une manière de donner du sens à tout ça. J’écris avec mon cœur et de la manière la plus sincère possible. Et j’aime la dichotomie d’un sujet sombre associé à un rock indé avec de bonnes vibes.

5) J’imagine que sortir un disque constitue un évènement particulier, qu’espérez-vous de « Taking off » ?

Pour être honnête, je n’attends rien de spécial. J’espère juste que l’album aura l’occasion de voyager le plus loin possible. J’espère qu’il va se connecter avec des gens et que ceux-ci aimeront nos morceaux, ces chansons upbeat et catchy.

6) Qu’avez-vous prévu pour défendre l’opus ? En termes de lives, quelle est votre approche ? Vous situez-vous dans la prise de risques, dans l’instinctif spontané ou au contraire, dans l’interprétation fidèle de vos morceaux ?

Nous avons prévu de tourner en France et au Royaume-Uni, pour toutes les occasions qui viendront à nous. Nous voulons proposer un beau show, jouer du mieux qu’on peut et surtout prendre du plaisir. Je vis pour la spontanéité et oui, t’as besoin de prendre des risques de temps en temps !

7) Comment voyez-vous l’entité The Rapports, vous projetez-vous dans le temps ou avancez-vous un peu « au jour le jour », sans trop vous « enflammer » ?

Vraiment un peu des deux, je me lance dans des défis à long terme et ensuite je prends chaque jour comme il vient. J’essaye de saisir chaque opportunité et je donne le meilleur de moi-même. J’aime être occupé et avoir des choses à créer. C’est ce qui me donne la sensation d’être vivant et heureux.

8) Que connaissez-vous de notre pays, vous y êtes vous déjà produits ?

Je connais seulement un peu de votre pays, mais j’aime tout ce que j’en sais. La France est un superbe endroit. Notre label et studio où on a enregistré est basé en Normandie. J’ai de super potes Français qui vivent à la fois à Brighton et à Paris. J’ai eu des petites amies françaises. J’ai été en France plein de fois pour explorer le pays, les plages, les campings etc. J’ai aussi fait les décors et costume pour un Tartuffe de Molière. Je connais un peu la France, mais je veux en savoir plus !

Photos: Tony Hammond & Bridie Florence.