Roseland, « Take It Easy » (clip)

Après « Eternal Eyes » il y a quelques semaines, la bordelaise Roseland (Emeline Marceau qui joue également avec Génial au Japon, FILS et Pyramid Kiwi) vient de mettre en ligne un tout nouveau clip! Le morceau s’intitule « Take It Easy » et figurera sur le nouvel album de Roseland, Unsaid Words, dont la sortie est annoncée pour le 25 mars 2022. D’ici là, le clip léger, coloré et plein d’énergie de « Take It Easy » est à découvrir ci-dessous! Facebook de Roseland.

Concerts:

26 MARS Festival live on Mars de Larsene – BÈGLES

26 AVRIL Blonde Venus – BORDEAUX ** release party ** (avec Emily Jane White)

27 MAI Chez nous – DAX