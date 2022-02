Concours: des places à gagner pour Slift + Colision au Krakatoa !

Le groupe heavy rock Slift sera en concert au Krakatoa de Mérignac le 9 mars 2022 et Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places) en partenariat avec le Krakatoa! A noter que la première partie sera assurée par le groupe bordelais Colision! Ouverture des portes à 19H30. Pass vaccinal obligatoire.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Slift au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Slift” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 7 mars 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

Slift (Heavy Psych / Toulouse)

« Remarqué dès son premier album (La Planète Inexplorée, 2018), le bouillant trio toulousain SLIFT est de retour et a sorti fin février 2020 UMMON, un double album aux allures de fresque légendaire. Composé lors d’interminables tournées à travers l’Europe en 2019, conçu comme la BO d’un film imaginaire ; UMMON est une odyssée onirique qui met en scène les Titans, leur exil vers les confins de l’espace à la recherche de leurs créateurs, et le retour du Titan Hypérion sur Terre. Au-delà de la musique et du texte, qui prennent ici une tournure bien plus heavy, sombre et cinématographique que sur les parutions précédentes du groupe, il est question de « toutes ces questions auxquelles nous n’aurons jamais de réponses », qui creusent leur sillon dans le cœur des Hommes. »