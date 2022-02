Concours: des places à gagner pour Lilly Wood & The Prick au Krakatoa!

C’est le premier concert au Krakatoa de l’année et pour l’occasion Muzzart et le Krakatoa mettent en jeu 4 places (2 X 2 places) pour ce concert de Lilly Wood & The Prick qui aura lieu ce samedi 16 février 2022! La première partie du concert sera assurée par Sébastien Delage. ouverture des portes à 19H30. Pass vaccinal obligatoire. tarifs des places: 26/28/31 euros.

événement Facebook

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Lilly Wood & The Prick au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Lilly Wood & The Prick” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 25 février 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

LILLY WOOD & THE PRICK

« Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye la morosité de l’année 2020. »

SÉBASTIEN DELAGE

« Avec son premier titre « Les Garçons de L’Été », Sébastien Delage nous fait faire un tour de France sensuel, charnel mais romantique à travers des amours de vacances comme autant de cartes postales que l’on retrouve avec nostalgie au fond d’un tiroir. »