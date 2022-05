Festival Safe In The Rain Records à Bordeaux

Le label Safe In The Rain Records fête ses 2 ans à la fin du mois et organise pour l’occasion des concerts avec 6 groupes de son catalogue à Paris et Bordeaux les 19 et 20 mai 2022! A l’affiche à Bordeaux: Pierre Gisèle en showcase chez le disquaire Total Heaven (6 rue de Candale) le 19 mai à 18H puis un concert de Pretty Inside et Nick Drunken Broken Arms & His False Dylan Cobb le 20 mai à 19H à l’Athénée Libertaire.

événement Facebook du showcase à Total Heaven. événement Facebook du concert à l’Athénée Libertaire.

extrait de l’événement Facebook du showcase de Pierre Gisèle:

Pierre Gisèle (Chanson Pop , Bordeaux)

« C’est peut-être Martial en personne qui parle le mieux de Pierre Gisèle, projet solo d’Ornella, dont le premier album « Distorision » est sorti en janvier 2022 :

Enchanté par ce florilèges de chansons en français, simples et intimistes, ultra directes, ces petits bijoux touchants et précieux qui m’ont autant fait penser à Julia de Mansfield Tya, James McNew / Dump de Yo La Tengo, les 1ers Dominique A, voire Tender Forever… Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a quelqu’un a qui ce disque ressemble le plus : Pierre Gisèle. À découvrir en version showcase à la boutique dès 18h pour ouvrir les festivités ! »