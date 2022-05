Tramble, « Sur ma bouche » (clip)

Tramble (que vous connaissez peut être en tant que membre des Rum Tum Tiddles et Moustache Museum) sortira son nouvel EP 4 titres le mois prochain et viens de mettre en ligne un tout nouveau clip! Cette échappée en solo est l’occasion pour Tramble de composer une pop délicate et bricolée mêlant douceur et influences américaines. Le premier extrait intitulé « Sur ma bouche » est donc à découvrir ci-dessous via son clip drôle et coloré réalisé par Pierre Alexandre Chauvat et Muzzart vous invite à partir avec Tramble dans ce road trip cinématographique et léger. Facebook de Tramble.