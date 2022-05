Concours: des places à gagner pour Savarah à la Guinguette Chez Alriq!

Afin de fêter en live la sortie de son album Talk Talk Talk!, le groupe bordelais Savarah sera en concert à la Guinguette chez Alriq le jeudi 19 mai 2022 et, en partenariat avec Pazapas Records, Muzzart met en jeu 2 places pour le concert ! Les gagnants des deux places remporteront aussi la compil’ cd de la Pépinière du Krakatoa qui leur sera donnée sur place! événement Facebook.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Savarah à la Guinguette Chez Alriq + la compil de la Pépinière, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Savarah” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 16 mai 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

Le groupe a mis en ligne une vidéo vendredi. Cette vidéo expérimentale de 15 minutes est un collage de souvenirs VHS et de titres non terminés et est à voir ici:

extrait de l’événement facebook:

« Un projet musical conçu comme une bulle libertaire qui s’épanouit contre vents et marées d’un climat artistique et politique voué à la standardisation. Cette vision d’une musique populaire, libre et totale, les musicien-ne-s l’ont pêché dans les grandes utopies jazz des années 1970, la folie punk du début des années 1980 et un amour inconsidéré pour la bossa nova.

Ils ont pensé Savarah, comme leur maison, leur forteresse, le médium de leurs discours sur l’Art, la société et les recoins les plus intimes des sentiments humains.

Un corpus gigantesque qui prend une dimension extrêmement physique et organique en live.

Rebaptisés Savarah, ils assument le parti pris d’une musique à égale distance de l’énergie et du discours, du collectif et du nombril, de l’électricité et des chuchotements. »