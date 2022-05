Concours: des places à gagner pour Earthless + Maidavale +Little Jimi au Krakatoa!

C’est uns soirée définitivement rock que Le Krakatoa de Mérignac accueillera le 13 mai 2022. A l’affiche: Earthless, Maidavale et les bordelais Little Jimi! En partenariat avec le Krakatoa, Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places)! Ouverture des portes à 19H30.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Earthless au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Earthless” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 10 mai 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

Earthless (Space Rock – USA)

« Earthless a une surprise pour vous. Alors que les trois albums précédents comportaient deux à quatre morceaux de space rock entièrement instrumentaux, le quatrième et dernier album du trio californien, Black Heaven, n’a rien à voir avec cela. « C’est assez différent », dit le batteur Mario Rubalcaba en riant. « Il comporte six chansons et, surtout, il y a des voix sur environ 70 % du disque. C’en est fini d’être catalogué comme un groupe instrumental, je suppose… » »

Maidavale (Psyché – Suède)

« Leur premier album en 2016 de « Tales of the Wicked West », a été accueilli à bras ouverts et les a lancés comme l’un des nouveaux groupes les plus prometteurs. Connus pour leur musicalité et la connexion électrique entre les musiciens et le public, la réputation du groupe a grandi à chaque spectacle. Sur leur deuxième album »Madness Is Too Pure », sorti début 2018, MaidaVale a enchaîné avec un son encore plus expérimental et dynamique qui a confirmé leur place dans la scène psych rock. »