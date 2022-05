Concours: des pass à gagner pour le Sidéral Fest!

A l’occasion de la troisième édition du Festival Sidéral Fest qui se tiendra à Bordeaux du 5 au 8 mai 2022, Muzzart met en jeu 4 pass 2 jours vendredi 6 mai/samedi 7 mai (2X2 pass, valeur d’un pass = 29 euros) en partenariat avec le Sidéral Fest! A l’affiche de ce festival rock dont les dates de vendredi et samedi auront lieu à la Salle des Fêtes du grand Parc: Dewolff, Last Train et Iceage entre autres. Voir la programmation complète du festival ci-dessous.

événement Facebook.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 pass pour le Sidéral Fest, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Sidéral Fest” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 4 mai 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

JEUDI 5 MAI – 18H > 00H

VIVRES DE L’ART



https://www.facebook.com/marsredskyband/ // Mars Red Sky (Fr) – stoner heavy – 22H



https://www.facebook.com/giobiaband/ // Giöbia (Italie) – néo-psych rock – 21H



https://www.facebook.com/guadaltejaz // Guadal Tejaz (Fr) – punk’psych garage – 19H50

+ TOTAL HEAVEN DJ – 18H

+ Musique d’Apéritif DJ – 23H

—-

VENDREDI 6 MAI – 19H > 01H

@SALLE GRAND PARC

// Vox Low (Paris Fr) – psych wave electro cold – 23H15

https://www.facebook.com/VoxLowBand/

// Iceage (Copenhagen Danemark) – post-punk alternatif – 21H30

https://www.facebook.com/IceageCopenhagen/

// Camera (Berlin Allemagne) – krautrock psych – 20H

https://www.facebook.com/wearecamera/

DJ SETS dans le Hall.

+ Nasty Joe

+ Azimut Brasserie

—-

SAMEDI 7 MAI – 19H > 01H

@SALLE GRAND PARC

// Dewolff (Pays-Bas) – psychedelic rock – 23H15

https://www.facebook.com/dewolfficial

// Last Train (Fr – Lyon) – alternatif post-rock – 21H30

https://www.facebook.com/lasttrainofficial

// Melenas (Espagne) – garage psych pop – 20H

https://www.facebook.com/melenasband

DJ SETS dans le Hall.

_45 Tours Mon Amour

_Super DaronneAFTER PARTY – 01H > 06H

@IBOAT

// La Mverte (live) (Paris Fr)

https://www.facebook.com/la.mverte.music/ @IBOAT// La Mverte (live) (Paris Fr)

+ Musique D’Apéritif DJS

+ L’Astrodøme crew DJS