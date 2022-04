Baptiste W. Hamon + Red Oak à Blonde Venus

C’est une très chouette soirée qui s’annonce à Blonde Venus ce jeudi 28 avril 2022 avec à l’affiche: Baptiste W. Hamon et le duo bordelais Red Oak (comprenant notamment le chanteur du groupe Dätcha Mandala)! Le nouvel album de Baptiste W. Hamon, Jusqu’à La Lumière, est sorti au début du mois et sera donc à découvrir en live à Blonde Venus! début du concert à 20H. 8/10/12 euros. événement Facebook.

extrait de l’événement Facebook:

BAPTISTE W. HAMON

« Les chansons à boire, de Miossec aux Pogues, ont toujours donné vertiges, larmes et rires au rock. Dans la country, c’est au Texas, à base de moonshine, de femmes parties et de chevaux fidèles, que l’on a écrit les plus sensibles d’entre elles, sans langue-de-bois, avec gueule-de-bois. Baptiste W. Hamon, né près de Paris, a adopté à l’adolescence ces légendes d’hommes crevassés, contemplant le désert, une gnôle désastreuse dans la gourde. Lors d’un de ses rares passages en France, le chanteur et conteur Townes Van Zandt, l’un des héros absolus de Baptiste, trempa ses croissants dans un grand verre de Jack Daniel’s. Au réveil. Comment, dans ce télescopage insensé de traditions françaises et américaines, ne pas voir la métaphore définitive de la musique déracinée de Baptiste W. Hamon ?

Pareillement : comment ne pas prêter valeur hautement symbolique à deux duos nichés sur son premier album L’Insouciance (2016) et sur le second, Soleil, Soleil Bleu (2019), qui posaient les jalons de sa musique ? On n’invite pas seulement par admiration l’Américain Will Oldham, puis le Breton Christophe Miossec. Croiser les voix avec des personnalités aussi fortes dans leurs cultures respectives ressemble fort à une déclaration de foi.

Car il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans ces chansons, au même titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs… Comment cohabitent, s’enlacent même ces influences doit rester un mystère. Mais le croissant et le whisky sont en claire bamboche sur le nouvel album de Baptiste. Sur Soleil, Soleil Bleu, il nous recevait avec un sérieux Bloody Mary à la main. Ce troisième album répond par un drôlatique Boire Un Coup. Car après l’alcool triste, après l’ivresse espiègle d’un album entièrement enregistré avec le Toulousain Barbagallo (Barbagham) »