Concours: des places à gagner pour MNNQNS + Bilbao Kung-Fu à la Rock School Barbey

Le groupe rock MNNQNS sera en concert à la Rock School Barbey le 30 avril 2022 et Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places) en partenariat avec la Rock School Barbey! La première partie du concert sera assurée par la groupe Bilbao Kung-Fu! Ouverture des portes à 20H30.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de MNNQNS et Bilbao Kung-Fu à la Rock School Barbey, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours MNNQNS” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 27 avril 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

MNNQNS

« Silencieux depuis l’arrêt de la tournée marathon de « BODY NEGATIVE » (culminant 200 dates avant le stop forcé de 2020), et un EP de collaborations sortis dans la foulée (« DEVIANT BY EGO »), MNNQNS dévoile « FULL CIRCLE BACK », premier titre extrait d’un nouvel album attendu, accompagné d’une tournée européenne.

Témoin flagrant de l’évolution du son de MNNQNS, peaufiné avec Jolyon Thomas à Londres (Slaves, Royal Blood, Ariel Pink) et masterisé par Miles Showell (Abbey Road), Full Circle Back amène l’arrivée de synthétiseurs analogiques qui s’entremêlent aux guitares du groupe, machines fabriqués maison par le groupe dans leur nouvelle arrière base de Rouen, Chien Méchant (studio, lieu d’exposition et de concerts). »