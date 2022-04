Concours: des places à gagner pour Eagles Of Death Metal au Krakatoa!

Le Krakatoa de Mérignac accueillera le groupe américain Eagles Of Death Metal le 25 avril 2022. En partenariat avec Euterpe, Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places)! Ouverture des portes à 19H30.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert du Convoi du Foklore Moderne au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Eagles Of Death Metal” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 21 avril 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

« A quoi ressemblerait un croisement entre le groupe Eagles et les sonorités extrêmes du death metal ? Ce qui était à la base une blague de Josh Homme est devenu un groupe délivrant un rock 70s très efficace, tantôt garage-bougie, tantôt glam, faisant vibrer le public dès les premières notes. En concert, le groupe livre des performances énergiques et hypnotiques, sans pour autant se prendre au sérieux. Et on en redemande !

Le groupe est formé en 1998 à Palm Desert, en Californie, sous la houlette de Josh Homme (Queens of the Stone Age), Tim Vanhamel et Jesse Hughes. Ce dernier, ancien journaliste, demeure le seul membre permanent du groupe, Homme étant impliqué dans QOTSA. Malgré ce nom curieux, il ne s’agit pas d’un groupe de death metal mais bien de garage rock aux rythmiques entêtantes et aux guitares saturées. Le premier album du groupe « Peace, Love, Death Metal » sort le 23 mars 2004.

Dans une interview pour MTV news de 2003, Josh Homme décrit le son du groupe comme « une combinaison de bluegrass avec une batterie puissante et une voix à la Canned Heat ». En avril 2008, Nike sort sa nouvelle campagne de publicité « Take it to the Next Level » pour la chaussure de football T90. La publicité est réalisée par Guy Ritchie avec la chanson « Don’t speak », permettant au groupe d’asseoir sa notoriété.

Le troisième album du groupe « Heart On », dont le premier extrait est « Wannabe in L.A », sort le 28 octobre 2008. En 2012, pour le lancement de Windows 8, Microsoft utilise « I only want you ». En 2015 sort l’album « Zipper Down » qui reçoit un bon accueil aussi bien dans la presse que par les fans. Ce succès est entaché par les attaques terroristes parisiennes du 13 novembre 2015, dont une se produit lors de leur concert au Bataclan, tuant 90 personnes présentes dans la salle. Le groupe, marqué à jamais par cet évènement et entretenant un lien désormais fort avec Paris, se décide malgré tout à remonter sur scène le 7 décembre 2015 lors du concert de U2 à l’Accor Arena. Visiblement ému mais heureux de retrouver le public, c’est le début de la renaissance pour le groupe et son public, qui ne l’a jamais laissé tomber.

Début 2016 ils annoncent leur intention non seulement de terminer leur concert du 13 novembre (et les dates qui étaient prévues par la suite) mais également de donner d’autres dates dans l’hexagone. Les places pour le « Nos Amis Tour » se vendent très rapidement. En 2017, un documentaire retraçant le concert du 13 novembre 2015 est diffusé sous le nom de « Eagles of Death Metal : Nos Amis (Our Friends) ». Le groupe poursuit les concerts la même année en première partie de Mastodon.

En 2019, le groupe se produit en France, au Hellfest, visiblement en forme et content de revenir en France pour la première fois depuis 3 ans. Sans doute les prémices d’un nouvel album et d’une tournée, signe que le groupe ne raccrochera jamais… Peace, Love, Death Metal ! »