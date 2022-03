Playlist Muzzart #35 : mars 2022

Comme tous les mois, nous vous proposons une double playlist composée de nouveaux clips et nouveaux titres audio sortis tout au long du mois. Pour cette playlist Muzzart de mars 2022, retrouvez ci-dessous notre sélection folk/pop par Joseffeen (rédactrice en chef) et rock par Will (chroniqueur insoumis). Les playlists sont disponibles ci-dessous et sur Youtube. Bonne écoute et n’hésitez pas à les partager!

Playlist folk/pop par Joseffeen: Sharon Van Etten, Ezra Furman, Spencer Cullum, Jono McCleery, Band Of Horses, Tomberlin, Aldous Harding, Emily Jane White, Ulrich Forman, Melody’s Echo Chamber, Shearwater, RY X, Will Samson, The Smile, Park, The Coral Sea, Angel Olsen, JE Sunde, Pi Ja Ma, Patrick Watson, Andrew Bird, Seabear, Hurray For The Riff Raff, Tahiti 80, Kurt Vile, Alex Cameron, Kevin Morby, Fontaines DC.

Playlist rock par Will: La Jungle, A Place To Bury Strangers, Deliluh, Pixies, Pup, Wet Leg, Acçer, Pale Blue Eyes, My Idea, Tempers, Belle & Sebastian, Pond, Stranger Dreams, TVAM, Mint Field, Princess Chelsea, Chasseur, Siouxsie & The Banshees, La Phaze, Fontanarosa, Mush, The Dream Syndicate, Electric Blue Cats, Sarakiniko, Cucamaras, Spiritualized, Kety Fusco, Pavement, Fabulous Sheep