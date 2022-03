Concours: des places à gagner pour Other Lives au Krakatoa !

Le groupe folk rock américain Other Lives (dont le dernier album en date, For Their Love, est sorti en 2020) sera en concert au Krakatoa de Mérignac le 16 mars 2022 et Muzzart met en jeu 4 places pour le concert (2X2 places) en partenariat avec le Krakatoa! La première partie du concert sera assurée par la chanteuse pop française Laura Cahen! Ouverture des portes à 19H30. Pass vaccinal obligatoire.

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert de Other Lives au Krakatoa, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet “concours Other Lives” et en indiquant vos nom et prénom dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 13 mars 2022 et les gagnants seront prévenus par mail.

extrait de l’événement Facebook:

Other Lives: « Trio composé de Jesse Tabish (piano, guitare, voix), Jonathon Mooney (piano, violon,guitare, percussions, trompette) et Josh Onstott (basse, claviers, percussions, guitare,choeurs), Other Lives, formé en 2009, est propulsé sur le devant de la scèneavec l’album Tamer Animals(2011). Les arrangements aux accents cinématographiques et mélodies mélancoliques révèlent alors une aptitude à évoquer des ciels grandioses et de vastes étendues. Un peu comme si l’on retrouvait dans l’ADN du groupe les paysages verdoyants de leur terre natale (Oklahoma). À en croire leur nouvel album For Their Love, Other Lives n’a pas cessé de grandir : c’est sans conteste leur plus évocateur, intime et éblouissant. Le groupe a insufflé ses pensées poétiques, décrivant ainsi les turbulences individuelles et collectives contemporaines. »

Laura Cahen: « Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une affirmation d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi bien chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi bien racontée. »