Playlist Muzzart #34 : février 2022

Comme tous les mois, nous vous proposons une double playlist composée de nouveaux clips et nouveaux titres audio sortis tout au long du mois. Pour cette playlist Muzzart de février 2022, retrouvez ci-dessous notre sélection folk/pop par Joseffeen (rédactrice en chef) et rock par Will (chroniqueur insoumis). Les playlists sont disponibles ci-dessous et sur Youtube. Bonne écoute et n’hésitez pas à les partager!

Playlist folk/pop par Joseffeen: Emily Jane White, Sharon Van Etten, Tomberlin, Widowspeak, Andy Shauf, Kurt Vile, Big Thief, DG Solaris & Jeremy Tuplin, La Maison Tellier & Sammy Decoster, Father John Misty, Trentemoller, Chelou, Ry X, Warpaint, Men I Trust, Roseland, Tahiti 80, Florent Marchet, Terry Russel, H.Burns & Kevin Morby, Will Samson, Rum Tum Tiddles, Regina Spektor, King Hannah, Lucy Dacus, Animal Triste, Fontaines DC.

Playlist rock par Will: We Hate You Please Die, Crenoka, Wet Leg, Order 89, The Breakfast Club, Dear Deer, Reuben’s Daughters, Je T’aime, Dye Crap, Adult., Bank Myna, Villa Fantôme, Maud Geffray, Bon Enfant, Ezra Furman, Baasta, Idles, Murman Tsuladze, Ko Ko Mo, Porridge Radio, Spice, Hoorsees, Honey For Petzi, Zombie Zombie, Johnny Marr, Metronomy, Psychedelic Porn Crumpets, The Liminanas, TV Priest, Brace! Brace!