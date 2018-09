Astroshow Open Air aux Vivres de l'Art

45 TOURS MON AMOUR - 22h15

dj set 100% vinyles

décalé décomplexé jouissif

Holy Wave - 21h

[psychedelic pop]

Austin Texas USA

"Groupe du fameux label The Reverberation Appreciation Society qui produit entre autres Joel Gion, Christian Bland des The Black Angels, Elephant Stone, ils sont originaires d'Austin Texas, c?ur effervescent de la nouvelle scène rock psychédélique. Leur premier album Relax a rapidement été remarqué et a mis Holy Wave sous les projecteurs de la presse, qualifiant leur musique de revival Velvet Underground, évidemment, mais encore d'influence The 13th Floor Elevator ou The Beatles à leurs heures les plus psyché. En 2016 ils sortent leur 2nd album, une magnifique peinture psychédélique pop exécutée d'une main de maitre, un album clairement incontournable. 2018 est l'heure de leur 3ème opus, ils sont maintenant bien identifié et associé à un néo-psyché de notre temps, ils nous rappellent aussi la beauté mélodique, le génie des compositions et la modernité de Jacco Gardner."

Captain Süün (Stolen Body Records) - 20h

[garage psych rock]

Bristol UK

"Formé par l'esprit d'excitation des adolescents à Bristol à la fin de l'année 2016, Captain Süün est un groupe bien au-delà de leurs années tendres. Après une poignée de concerts en 2017 - et un set rauque lors de l'ouverture de Bristol Psych Fest en juillet - ils ont immédiatement attiré l'attention des vénérés Stolen Body Records."

The Wylde Tryfles - 19h

[60's fuzz]

Bordeaux FR

"Originaires de Bordeaux, The Wyldes Tryfles, formation à sensibilité Back From the Grave et 60's garage punk revival.

Lubna, la front-girl, si elle avait été un homme, comme elle se plait à dire, elle aurait été Leighton Koizumi chanteur des Morlocks, The Gravedigger V. Francy Fuzz (dont les origines restent cachées depuis les nuits farouches) un 12 strings Vox Starstream charmeur nourri à même le berceau de galettes pebbles et nuggets, vous distille de ces sonorités cristallines, fuzzy et reverbérantes à souhait. Une solide section rythmique constituée de Wyld F, redoutable révérend batteur, a notamment prêché la bonne parole au sein des Wild Zeros, des Sixty Second Swingers, et des Magnetix (à la basse) ; Olivier, bassiste, membre des Heartbeeps et de Gordon, il est la cerise sur le Tryfles.

De cette fusion d'influences émergent des compos et des reprises rageuses, mélodiques, rythmées, pleines d'agressivité, bourrées de fuzz qui reflètent bien l'état d'esprit et le style du garage punk ! Yeah !"