Concours A Place To Bury Strangers à Bordeaux!

Le groupe rock américain A Place To Bury Strangers sera en concert à Bordeaux mercredi 29 août 2018 à la Salle des Fêtes du Grand Parc(org:Euterpe) et Muzzart met 4 places en jeu pour le concert! (2X2 places). Le groupe a sorti son 5ème album en avril dernier, Pinned, et le clip du titre "Never coming back", extrait de l'album, est à voir ci-dessous. La première partie du concert sera assurée par le groupe Numb.er. Concert à 20H30.





Pour participer au concours et tenter de gagner 2 places pour le concert du groupe à Bordeaux, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet "concours A Place To Bury Strangers" et en indiquant vos nom et prénom et la mention "Je participe au concours A Place To Bury Strangers" dans le mail. Nous vous remercions de ne participer que si vous êtes certains de pouvoir vous rendre au concert. Le tirage au sort des gagnants aura lieu lundi 27 août en fin de journée et les gagnants seront prévenus par mail.