Mascarock 2018

La 10ème édition du Mascarock se tiendra ce weekend des 24 et 25 août 2018 au Port de Saint Pardon à Vayres. Comme tous les ans, le Mascarock sera gratuit et mêlera concerts, dj sets, un tremplin et des ateliers. Retrouvez le programme détaillé ci-dessous et plus d'infos sur l'événement Facebook du Mascarock 201 8.









vendredi 24 août





A partir de 17 H : #TremplinMascarock

3 groupes pour tenter de remporter le 1er prix : rien de moins que l'ouverture de la grande scène de Mascarock 2019 et une journée en résidence d'artiste avec notre partenaire l'Accordeur La Salle!



Pour sa deuxième édition l' #EcoCamp Mascarock accueillera Surfrider Antenne Gironde , Terre & Océan, EcoMégot - Vers des villes Zéro Mégot et des animations de rue pour les grands et les moins grands en attendant la soirée concert " family friendly" à partir de 20h ou se produiront sur scène:



Drink Me Music: duo pop-folk bordelais coup de coeur du Tremplin Mascarock l'an dernier.



Wallace:chanson française portée par un trio de musiciens hors pair, mêlant à une couleur sonore inimitable, de la rage et de la tendresse.



The neighborhood:4 musiciens-es de Montpellier qui nous proposent leur pop-rock "efficace, mélodique et entrainante"!





samedi 25 août