217 lectures

























Pour sa 2ème Kitchen Party de cet été, La Cassette vous propose une soirée concert à la Maison Pip ce jeudi 23 août 2018! A l'affiche: les bordelais Julien Pras et Bastards of the Opera!

16H-21H. 5 euros (+2 euros d'adhésion)

Découvrez La Cassette et ses "kitchen sessions" avec des groupes de la scène bordelaise sur le site officiel de La Cassette.









" Ces soirées-concerts ont pour but de vous présenter les artistes que nous avons et allons inviter sur nos Kitchen sessions et de vous parler de notre projet en général!

Artistes et lieux acteurs de la culture locale s'associent donc à nous pour vous proposer des soirées co-organisées en soutien à la scène musicale bordelaise!"





Julien Pras













Bastards Of The Opera