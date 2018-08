Festival Tribus Libres 2018

132 lectures

























La première édition du festival Tribus Libres se tiendra à Cadaujac (juste à côté de Bordeaux) le weekend des 31 août et 1 et 2 septembre 2018! Au programme: 50 heures de musique, culture, animations et gastronomie à découvrir via trois univers. Il vous suffira de choisir votre tribu et de vous balader dans les différents villages du festival. Côté concerts, vous pourrez notamment voir les bordelais de Dätcha Mandala le vendredi. Découvrez la programmation complète ci-dessous et toutes les infos sur le Facebook de Tribus Libres.











Dimanche 02 septembre

RoP - We We - Cubblepot



Et pas que!Expositions, déambulations, street art... une véritable effervescence d'art!





Un marché des producteurs

Locaux et bios! Venez découvrir nos restaurateurs et artisans girondins sur les différents marchés présents sur le festival! De quoi raviver les papilles de ceux qui aiment le bon poisson, les belles entrecôtes et les plats vegans/végétariens





Un grand challenge

La particularité de Tribus Libres? C'est que vous faites tous partie d'une tribu! Vous relevez des challenges et participez à des différents jeux (réflexion, adresse, force) et un grand ESCAPE GAME dont l'intrigue vous tiendra tout au long du weekend!





Le tout plongé dans un décor imaginé à base d'objets recyclés par le collectif d'artistes: Le Presse Cervelle





Early birds : 12eurosla journée - 15euros le week-end // COMPLET

Pré-vente : 15euros la journée - 18euros le week-end //