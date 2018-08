Reggae Sun Ska 2018

168 lectures

























Pour sa 21ème édition, le Reggae Sun Ska repart dans le Médoc et aura lieu ce weekend des 3, 4 et 5 août 2018 dans le joli cadre du Domaine de Nodris à Vertheuil! Parmi les têtes d'affiche de cette année: Jimmy Cliff, Groundation, Chinese Man, Naâman ou Toure Kunda. retrouvez la programmation complète ci-dessous et plus d'infos sur l'événement Facebook du festival.









vendredi 3 août:



SOJA / Jimmy Cliff / Mellow Mood / Hollie Cook / OSB Crew / I Woks / Tetra Hydro K / Caravana Sun / New Kingston / Sunvizors / Legal Shot Sound System feat Peter King & Asher Senator / Dub-Stuy all stars feat Von D & Rider Shafique / Nofa Live Mix Project / E.N.R / Warm up Legal Shot.



samedi 4 août:



Chinese Man / The Selecter / Toure Kunda / Demi Portion / Stand High Patrol DJ Set MEETS Legal Shot Sound System with Earl 16 & Sista Carol / Mo?Kalamity / Jah 9

/ 100Gr de Têtes / Alam / Dirty South Crew / Kristel / Naram & Ranking Ann / Guiding Star feat Maylan Manaza / Warm up Legal Shot



dimanche 5 août:



Groundation / Naâman / Ken Boothe / Havana Meets Kingston / Pierpoljak / Samory I / Congo Natty feat Congo Dubs & Daddy Freddy / Channel One / Adrian Sherwood / Naksookhaw / Mat McHugh / Diana Rutherford / Dub Silence / Legal Shot / Travelerz