Henri Caraguel à la Guinguette Chez Alriq

Le bordelais Henri Caraguel sera en concert à la Guinguette chez Alriq ce dimanche 29 juillet 2018 à 17H. Une jolie occasion de profiter de sa musique estivale en live au bord de la Garonne!









" Henri Caraguel e st depuis plus de 15 ans un animateur précieux de la scène bordelaise.Seul, il sort en 2015 un album instrumental qu'il compose et enregistre à la maison :"My Best Beaches". Une oeuvre singulière dans le panorama musical actuel. Le lapsteel y tient le premier rôle mélodique, imprégnée de couleurs hawaïennes et d'un souffle country, autant de souvenirs de plages."