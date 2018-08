Heures Heureuses: Gamine + Snoc

215 lectures

























Si vous avez manqué le retour sur scène du groupe bordelais Gamine à l'occasion de l'inauguration de la salle des fêtes du Grand Parc il y a quelques semaines, vous aurez l'occasion de vous rattraper cette semaine puisque ce groupe local culte des années 80/90 jouera à la Caserne Niel ce mercredi 25 juillet 2018. A l'affiche également de la soirée, il y aura le groupe les Cons mené par l'artiste bordelais Jofo. A partir de 19H. PAF: 2 euros





LINE UP

19h00 - 21h00 : NOVA

21h00 - 21h30 : GAMINE live

21h30 - 22h00 : CHRISTOPHE LOUBES

22h00 - 22h45 : SNOCK

22h45 - 23h45 : VGE









"Bordeaux 1988. Deux groupes explosent au visage de la France, pays encore léthargique venant de réélire mollement Mitterrand à l'Elysée après deux ans d'épouvantable cohabitation. Main gauche, Noir Désir, passé au singulier, qui se plonge dans une ambiance "batcave du littoral", respirant un air sombre et marin entre Baudelaire et Gun Club. Vent salé qui giflera aussi les joues de Gamine, parti en Voyage pour des îles plus ensoleillées avec Voila les Anges, assumant une ligne claire héritée des Smiths ou Pale Fountains. Les "dream boys" seront au complet pour cette date estivale de haute volée."



"Voila les Cons aussi, du nom de la première mouture du groupe fondé par l'artiste bordelo-landais Jofo et l'Afrique-trotter Charles Duvoyage, devenu Snoc! Eux aussi viendront en gascons complets (Mister Q, Dr Guérin, Jean Paul Lieux, et l'indétrônable Richy?s à la batterie) pour délivrer leur rock solaire & insolent rempli de tubes déviants tels "No dance", "Chaban-Delmas", "Le Style" et plus si affinités.Et il y en aura!"



"L'apéro sera servi frais par le team Radio Nova et les interludes seront habillés par l'élégant Christophe "VGE" Loubès, mod toujours à la mode et bassiste des Scurs, autre groupe pop météorique bordelais. Jouera t'il Livin'Underground de Kid Pharaon? Les Français veulent savoir."