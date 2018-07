Banzaï Land 2018

125 lectures

























Le label bordelais Banzaï Lab investit l'ancien Commissariat Castéja (87 rue Abbé le l'Epée, Bordeaux) avec un Banzaï Land pour les trois weekends à venir: 13/14/15 juillet, 20/21/22 juillet et 27/28/29 juillet 2018! Au programme: de la détente avec de la musique, des expos et des jeux! Retrouvez le programme détaillé par weekend ci dessous et sur les événements Facebook de Banzaï Land!









Vendredi : OPENING w/ Miss CHéMAR !

https://youtu.be/h69QZzgfR60



Samedi : Battle de playlists : on vous donne un thème la veille, vous venez le samedi avec une playlist autour du thème.



Dimanche : Brunch dès midi + Diffusion Finale de la Coupe du Monde + Concert de: Cheeko (HipHop - Fr)



EXPOSITIONS

Tout au long des 3 week-ends, retrouvez également les oeuvres de Jonas Laclasse et d'Aurélie Sarpon, deux artistes peintres bordelais à ne pas manquer!



ACTIVITES

- babyfoot

- Ping Pong

- fléchettes

- molkyy

- quiz

- playlist battles

- jeux vidéo



BUVETTE

- bière blonde

- cidre

- blanche PIP

- I.P.A PIP

- vins







Vendredi : DjSet de DJ Cristina Monet (Funky Groove)



Samedi : Carte Blanche à: Bass Day Bordeaux !

Line Up du samedi

- 15h00-16h30 : HögströM (Abstract/Electro)

- 16h30-18h00 : Orang Outang (Abstract to UK Garage)

- 18h00-19h30 : Nasty Lewis (Uk Gagrage)

- 19h30-21h00 : M. Burns (Trap/Bass/Drum & Bass)

- 21h00-22h00 : MSTRV1 (Bass)



Dimanche : Brunch dès midi + Carte Blanche à: Slapzine-À Quelle Heure? Production .Détail des activités à venir.



EXPOSITIONS

Tout au long des 3 week-ends, retrouvez également les oeuvres de Jonas et d' Aurélie Sarpon artwork, deux artistes peintres bordelais à ne pas manquer!



ACTIVITES :Â

- babyfoot

- Ping Pong

- fléchettes

- molkyy

- quiz

- playlist battles

- jeux vidéo



BUVETTE

- bière blonde

- cidre

- blanche PIP

- I.P.A PIP

- vins











Vendredi : On sait pas encore :)

Samedi : Concours de Fléchettes

Dimanche : Brunch dès midi + DjSets de: Noke (Electronica) & Senbeï (HipHop/Electro)



EXPOSITIONS

Tout au long des 3 week-ends, retrouvez également les oeuvres de: Jonas  et d' Aurélie Sarpon artwork , deux artistes peintres bordelais à ne pas manquer !



ACTIVITES

- babyfoot

- Ping Pong

- fléchettes

- molkyy

- quiz

- playlist battles

- jeux vidéo



BUVETTE

- bière blonde

- cidre

- blanche PIP

- I.P.A PIP

- vins