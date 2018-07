Willows au Loft 33

162 lectures





















La jolie musique pop folk de la bordelaise Willows sera à découvrir en live au Loft 33 (Rue Lucien Faure aux Bassins à Flot) ce vendredi 13 juillet 2018. L'EP sorti par Willows en avril est toujours disponible via le Bandcamp de Willows et le titre "You belong to the sky", extrait de l'EP, est à découvrir en clip ci-dessous!









" Une folk onirique, des titres à la fragilité maîtrisée et aux thèmes aériens, Emilie Moutet les compose, les écrit et les joue sous le nom de Willows. Parée d'une instrumentation douce, portée par une guitare et un clavier délicats, la musique de Willows délaisse le premier plan quand la voix d'Emilie entre en scène, pure et inaltérée, proche du timbre magnifié d'une Joan Baez."