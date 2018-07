70 lectures

























Le groupe Elysian Fields sortira un tout nouvel album le 28 septembre 2018. Ce nouvel opus s'intitule Pink Air et sort sur le label Microcultures. Un tout premier extrait de l'album est d'ores et déjà disponible. Le morceau s'intitule "Tidal Wave" et est à découvrir ci-dessous!





Elysian Fields en concert:

04/10/18 :FEYZIN(69), L'Epicerie Moderne

05/10/18 :ANNECY(74),Le Brise-Glace

06/10/18 :ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX(33),Le Cuvier de Feydeau

08/10/18: LIMOGES(87), Le Phare

10/10/18: MONTPELLIER(84),Le Rockstore

11/10/18: ROMANS(38),La Cordonnerie

12/10/18: BAGNOLS SUR CEZE(30),La Moba

13/10/18: TULLE(19),Des lendemains qui chantent

14/10/18: BLOIS(41),Le Chatodo TBC

16/10/18: DIJON(21),Show Privé TBC

26/10/18: MULHOUSE(68),Le Noumatrouff

01/11/18 : PARIS(75),La Maroquinerie TBC