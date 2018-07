Emma Ruth Rundle à l'Iboat (+ Spectrale)

[

"A la suite de Red Sparowes et Marriages, Emma Ruth Rundle ambitionne en 2013 de construire son propre projet. C'est donc bien armée qu'elle se lance en solo. 6 albums et non des moindres puisque certains sont signés sur le précieux label Sergent House. Emma Ruth décide de jouer avec passion et parle de ses propres expériences ainsi que le positionnement de la femme en société. Son talent lui permet d'aborder des sonorités et structures riches, complexes et enivrantes tout le long. Après une tournée aux côtés de Deafheaven et This Will Destroy You, elle est aujourd'hui sur nos terres!

Emma Ruth Rundle en solo, c'est magnifique, c'est beau, c'est juste bluffant."

"Spectrale est le projet solo de Jeff Grimal (The Great Old Ones, Tormenta) débuté en 2014 suite à des expérimentation acoustiques, hypnotiques et ésotériques. En 2016 le groupe sort une demo chez Inductive Oppression Records et un split chez Emmanations avec l'aide de Jean-Baptiste Poujol pour certains morceaux et l'enregistrement. Le concept du groupe est une totale libertée en compostion, expérimentations rythmiques, harmoniques. les chansons s'inspirant de la médiation ou de l'écriture automatique appliqués à un registre plus large et les techniques musicales instictives, une ouverture sur des paysages musicaux insondés. Après un an de travail avec Jean-Baptiste, Spectrale sorti son premier album composé de 9 titres, résultat d'une longue période d'introspection et d'un laboratoire musical. Après sont premier concert début mai aux Feux de Beltane, Spectrale prend son envol et enveloppera l'IBOAT."

