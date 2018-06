Los Marengos, concert au Central Do Brasil

104 lectures

























Le duo Los Marengos (composé d'Igor-des groupes Guaka et Belek- et de sa soeur) sera en concert au Central Do Brasil (6 rue du port, Bordeaux) ce dimanche 24 juin 2018 à 22H. événement Facebook





" Melina et Igor sont frère et s?"ur, depuis longtemps ils chantent l'Amérique latine et la poésie de leur pays, le Chili.

Los Marengos c'est leur nom et revisitent à leur sauce, Cuecas, Landos, Cumbias et Boleros entre autres...

Deux voix, un cajon et une guitare pour faire sonner autrement, Violeta Parra, Victor Jara ou encore Silvio Rodriguez"