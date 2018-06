(guitare-chant-claviers à un doigt) et la nanto-coréenne E'Joung-Ju, joueuse émérite de Geomungo, instrument traditionnel coréen à six cordes.

Ensemble, ils construisent une musique dépouillée et obsédante, élégante et légèrement débraillée, intime et suavement punk. De la musique de chambre pas très bien rangée!"