Fête de la musique 2018 à Bordeaux

Comme tous les ans le 21 juin, de nombreuses scènes vous proposeront concerts et DJ sets un peu partout dans Bordeaux à l'occasion de la fête de la musique. Muzzart vous propose ci-dessous une sélection de quelques scènes.





Soirée FIP au Rocher de Palmer: à partir de 19H, entrée libre avec Tom Ibarra, Touré Kunda, Robin & the Woods, Benkadi Quartet. événement Facebook





Scène Place de la Comédie: Dätcha Mandala (21H) + Philippe Etchbest (21H45)





Scène Bordeaux Rock sur la Place Fernand Lafargue: bal + DJ sets (vinyles) avec Lionel Fantôme, Double Tee, 45 Tours Mon Amour à partir de 19H. événement Facebook





Scène Allez Les Filles sur la Place Saint Michel: Make Overs + Mawyd + Wat + La Grasse Bande, Dancing in the Streets. événement Facebook





Scène L'Astrodome + Musique d'Apéritif sur la Place du Palais:

18H: dj set L'astrodome + Musique d'apéritif

19H: Wizard, 20H45: Equipe de Foot, 21H45: LA Witch, 22H45: Korto, 23H: dj set. événement Facebook





La Bastide fête la musique à partir de 17H: Librairie le Passeur, Modern Bar, Ma Cave à Vins avec Queen of the Meadow, Alizon, Oh Hank





Scènes Les Amplitudes + Rainbow Pony sur la Plae Saint Projet;

17H: Pony Club, 19H: Les amplitudes, 21H: Les amplitides B2B Pony Club





Scène Délicieuse Musique dans la Cour Mably: à partir de 17H30: Playtronica, Insomni Club, Surprise Guest, Leon Revol DJ set